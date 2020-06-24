كتب- مصراوي:

قال سامح عبدالله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة في التشكيل الجديد، إنه سيعمل بكل طاقته من أجل إنجاز المهام الجديدة الموكلة إليه.

وأكد عبدالله، في تصريحات له، أن تدريب العاملين بالصحافة القومية من أهم أولوياته لأنه أصبح ضرورة لكي ينصلح حالها.

وأوضح عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم تعزيز التدريب باعتباره مهمة الدولة تعمل عليها بكل طاقتها.​