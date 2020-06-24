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الرئيس السيسي يهنئ الرئيس المؤقت والقائد الأعلى لفرسان مالطة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي

04:56 م الأربعاء 24 يونيو 2020
الرئيس السيسي يهنئ الرئيس المؤقت والقائد الأعلى لفرسان مالطة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى روي جونثالو بواس الرئيس المؤقت والقائد الأعلى لفرسان مالطة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لبلاده.

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السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة روي جونثالو بواس القائد الأعلى لفرسان مالطة

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