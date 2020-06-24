محافظ القاهرة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن المحلية الأفريقية

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن المحافظة تضع كل خبراتها بوصفها واحدة من أكبر محافظات القارة في خدمة المدن والمحافظات الأفريقية، كما أنها تشرفت باستضافة مقر إقليم مدن الشمال وخصصت له واحد من أفضل مبانيها لخدمة أغراض وأهداف المنظمة على النحو اللائق بمكانتها متعهدًا بمد المقر باحتياجاته الإدارية والفنية واللوجستية بما يسمح له وللعاملين فيه القيام بأداء أعمالهم على أكمل وجه .

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذي عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأشاد محافظ القاهرة بنجاح المؤتمر الذي استضافته وزارة التنمية المحلية، فى يونيو ٢٠١٩ تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة" بمدينة القاهرة والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، معربًا عن تطلعه أن تحقق اجتماعات اللجنة التنفيذية النجاح المنشود، مؤكدًا على أن المحافظة تضع كافة إمكانياتها في خدمة أهداف المنظمة، كما رحب محافظ القاهرة بالأعضاء الجدد الذين انضموا حديثا للمجلس التنفيذي متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم توقيع اتفاقية المقر والافتتاح الرسمي والذي كان مقررًا مارس الماضي وتأجل بسبب جائحة كورونا، عقب استعادة حركة الطيران بين بلدان المنظمة.

وتناقش اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العديد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها تحديث أنشطة الربع الأول من عام ٢٠٢٠ للأمانة العامة للمنظمة في أفريقيا ومراجعة مدى توافق رؤية المنظمة الإفريقية مع استراتيجية ٢٠٣٠ .

شارك في الاجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمد بودرة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية، ولياندر نزو رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وجان بيير امباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وماكورة كوليبالي رئيس شبكة النساء المحلية المنتخبة الإفريقية.