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بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5% على المجموع

11:44 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5% على المجموع

مجلس النواب

تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقترح برلماني، بمنح طلاب الثانوية العامة لهذا العام 5%، درجات تضاف على المجموع تقديرًا للظروف التي يواجهونها بسبب "كورونا"، وتعويضًا عن الضرر الذي أصابهم.

وقالت النائبة، في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزير التعليم، إن طلاب الثانوية العامة واجهوا ظروف في غاية الصعوبة والتي تمثلت في جائحة "كورونا" العالمية التي آتت بظلالها على سير العملية التعليمية، ودفعت إلى إغلاق المدارس والمنشآت التعليمية، وأثرت على مستوى تحصيلهم العلمي.

وأوضحت "خضر"، أن منح طلاب الثانوية العامة في مصر 5 % درجات على المجموع، تقديرًا لظروفهم الاستثنائية التي مروَا بها، سيكون بمثابة حافز لهم على التحصيل العلمي، وأخذًا بالاعتبار بأي ظروف مرضية آلمتهم أو آلمت أحد والديهم وأثرت عليهم بالسلب.

وأشارت إلى أن مصر سبق وأن منحت طلاب الثانوية العامة درجات على المجموع الكلي، ففي شمال سيناء، يتم منح طلبة الثانوية العامة 2% على المجموع نتيجة للظروف التي تعيشها فيها سيناء، كما أن في أعوام 1967، و1973، 1992، تم منح طلاب الثانوية العامة 3% على المجموع، تعويضًا على الضرر الذي أصابهم.

مجلس النواب طلاب الثانوية العامة درجات تضاف على المجموع فيروس كورونا

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