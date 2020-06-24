برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تكدس أهالي "طلاب الثانوية" أمام اللجان

مصراوي

تقدمت النائبة فايزة محمود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري التربية والتعليم والداخلية، بشأن ما أظهرته امتحانات الثانوية العامة خلال يوميها الأول من تزاحم الأهالي أمام اللجان، في أغلب المحافظات، رغم التحذيرات من التكدس خوفًا من انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي لم يلتزم فيه عدد كبير منهم بارتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم.

وأوضحت في بيان لها، أنه في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات في مصر، تشهد امتحانات الثانوية العامة تزاحمًا من جانب الأهالي أمام اللجان، ورغم التحذيرات يحرص أولياء الأمور، خاصة الأمهات، على الذهاب برفقة أبنائهم طوال أيام الامتحانات لتقديم الدعم النفسى لهم، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن الأهالي ضربوا بالتحذيرات عرض الحائط.

وأضافت: "لاحظنا عدم وجود تنظيم في دخول وخروج أولياء الأمور والطلاب في العديد من المحافظات، ومنها محافظة المنوفية التي تحتل المركز الخامس في معدل الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وأيضًا محافظة الشرقية التي تكرر فيها نفس المشهد في بعض اللجان، وكذلك في محافظة سوهاج، وتحديدًا في مدرسة مدينة ناصر ثانوية بنات، واخيرًا اكتظ شارع مجمع مدارس العمرانية في محافظة الجيزة بالطلبة وأولياء الأمور".

وأكدت "نائبة المحافظين" أن الجهات المعنية عليها تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان، وتوفير مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس، والمستلزمات الوقائية، والمرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى التأكد من التهوية الجيدة للجان والتشديد على ارتداء الكمامات، واتباع إجراءات التباعد.