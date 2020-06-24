السياحة تسلم 35 فندقا شهادات السلامة الصحية لإعادة التشغيل

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 35 فندقا خلال اليومين الماضيين في سبع محافظات (القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والإسكندرية والإسماعيلية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان)، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 8 فنادق بالقاهرة الكبرى وهم: هوليداي إن المعادي، والمعادي، وكايرو خان، و امارانت بيراميدز، والأهرامات الثلاثة (بارسيلو)، هلنان لاند مارك، و مريديان المطار، فور سيزونز القاهرة، و 11 فندقا بمحافظة جنوب سيناء هي امفوارس، موفنبيك شرم الشيخ ريزورت، وجراند اويزيس، وشتيجنبرجر الكزار، واكسبرينس سي بريز، ومونت كارلو ( الريتز كارلتون سابقا)، وجاز فنارة ريزورت ( ابروتيل كلوب فنارة سابقا)، و ابروتيل فنارة ريذدانس، ونعمه هيلز، وأوناس، و دايف ان ريزورت، و 10 فنادق بمحافظة الإسكندرية هي أدهم كمبوند، وبناسيا، ومكة، والحرم، وقاعود، وآمون، والمعمورة بالاس، واللؤلؤة، وجرين بلازا إن، وموتيل كينج مريوت، وفندق واحد بمحافظة الإسماعيلية هو فندق ميركيور السياحي، و 3 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هما مينا مارك، والجفتون، ومارلين إن، وفندق واحد بمحافظة الأقصر هو فندق سوفتيل ونتر بالاس، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق كتراكت.

وأوضح العاصي، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 301 فندق، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.