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اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 43 رحلة طيران دولي وداخلي

10:53 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 43 رحلة طيران دولي وداخلي

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الثلاثاء، 43 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل قرابة 5395 راكبًا مصريًا، كما يغادر المطار 39 رحلة سفر إستثنائية إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل 1257راكبًا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، بالإضافة إلى عدة عواصم أوروبية.

وأشارت المصادر، إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصًا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".

وأوضحت المصادر، أن الرحلات لشركات طيران دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوى والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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