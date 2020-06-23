رئيس فضائية "المحور": انضمام الإعلامي أسامة كمال لفريق عمل "90 دقيقة"
(مصراوي):
أعلن الدكتور حسن راتب، رئيس قناة المحور، توقيع عقد مع الإعلامي أسامة كمال، ليكون ضمن فريق عمل برنامج "90 دقيقة"، على القناة.
وقال راتب في بيان له، اليوم الثلاثاء: "20 سنة إعلام مع أول قناة فضائية مصرية، الإعلامي أسامة كمال، يطل عليكم في إطلالة جديدة متطورة".
ونشر راتب صورة له مع كمال أثناء توقيع العقد.
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