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رئيس فضائية "المحور": انضمام الإعلامي أسامة كمال لفريق عمل "90 دقيقة"

02:45 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
رئيس فضائية "المحور": انضمام الإعلامي أسامة كمال لفريق عمل "90 دقيقة"

أثناء توقيع العقد

(مصراوي):


أعلن الدكتور حسن راتب، رئيس قناة المحور، توقيع عقد مع الإعلامي أسامة كمال، ليكون ضمن فريق عمل برنامج "90 دقيقة"، على القناة.

وقال راتب في بيان له، اليوم الثلاثاء: "20 سنة إعلام مع أول قناة فضائية مصرية، الإعلامي أسامة كمال، يطل عليكم في إطلالة جديدة متطورة".

ونشر راتب صورة له مع كمال أثناء توقيع العقد.

حسن راتب أسامة كمال برنامج 90 دقيقة قناة المحور

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