رئيس فضائية "المحور": انضمام الإعلامي أسامة كمال لفريق عمل "90 دقيقة"

(مصراوي):



أعلن الدكتور حسن راتب، رئيس قناة المحور، توقيع عقد مع الإعلامي أسامة كمال، ليكون ضمن فريق عمل برنامج "90 دقيقة"، على القناة.

وقال راتب في بيان له، اليوم الثلاثاء: "20 سنة إعلام مع أول قناة فضائية مصرية، الإعلامي أسامة كمال، يطل عليكم في إطلالة جديدة متطورة".

ونشر راتب صورة له مع كمال أثناء توقيع العقد.