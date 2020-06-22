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الحرارة تتراجع 4 درجات.. الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

12:04 م الإثنين 22 يونيو 2020
الحرارة تتراجع 4 درجات.. الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، بينما يكون لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب البلاد ليلا.

وأضافت شاكر أن درجات الحرارة تتراجع اليوم، بمقدار 4 درجات، عن أمس الأحد، حيث تسجل على القاهرة 36، بعد أن وصلت لـ40 درجة، على أن يستمر يتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف حتى نهاية الأسبوع.

وتابعت: "سجلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

وأكدت أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس اليومين المقبلين عبارة عن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية وبعض المناطق من جنوب البلاد .

وأشارت إلى أن حالة الطقس في جنوب البلاد شديدة الحرارة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي.

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الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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