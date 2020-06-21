التعليم تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "غش طلاب الثانوية"

كتب- أسامة علي:



كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، تفاصيل جديدة عن صورة الغش الجماعي التي ظهرت اليوم بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

وقال حجازي، في تصريحات على جروب "ادعم طارق شوقي" بتطبيق "واتس آب"، إنه تم تحديد اسم اللجنة والطلاب، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مشددًا على أنه سيتم توقيع القانون بكل حزم على الواقعة، ومحاسبة كل مسئول عن الواقعة.

وأوضح رئيس الامتحانات، أن بعض الصور المتداولة للغش الجماعي كانت لطلبة يجيبون عن أسئلة المواد غير المضافة للمجموع، والتي تسلمها الطلاب عقب انتهاء امتحان مادة اللغة العربية، والتي يسمح للطلاب باصطحاب نموذج البوكليت في مادتي التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والإجابة على الأسئلة في المنزل وتسليمها في الموعد المحدد لها.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث أدى 667 ألف و315 طالبًا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وقال نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات (بني سويف، وكرداسة والهرم) بمحافظة الجيزة، و(العجمي) بمحافظة الإسكندرية، والشهداء بمحافظة المنوفية، والساحل بمحافظة القاهرة، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.