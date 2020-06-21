محافظ القاهرة: جولات ميدانية لرؤساء الأحياء وتفاعل فوري مع شكاوى المواطنين

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على جميع رؤساء الأحياء ضرورة التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين والتواصل المباشر معهم والاحساس بنبض الشارع من خلال مغادرة المكاتب وتكثيف الجولات الميدانية حتى يتم الوقوف على مشاكل وشكاوى المواطنين ومن ثم إيجاد حل جذري لها.

كما شدد المحافظ، على ضرورة تفعيل وسائل تلقي الشكاوى سواء عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأحياء أو عن طريق البريد الإلكتروني أو أرقام الواتس أب المخصصة لتلقي الشكاوى أو عن طريق غرف عمليات الأحياء التي تستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وتلقت أحياء العاصمة عدة شكاوى وتم التفاعل الفوري وإزالة أسباب الشكاوى نفاذا لتعليمات المحافظ على النحو التالي:

1- حي المعادي: تلقت غرفة العمليات بالحي بلاغا بشأن كسر بماسورة مياه أمام مدرسة أبوعبيد، وتم على الفور التوجه للعنوان المذكور وإصلاح الكسر وإعادة الشارع لأصله بالتنسيق مع شركة المياه.

2- حي الزيتون: وردت للحي عدة شكاوى عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالحي، حيث تضرر سكان شارع الجندي من وجود قطعة أرض فضاء تم استغلالها لتربية المواشي والأغنام وقامت إدارة البيئة باخلاء الأرض واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف، كما تضرر سكان شارع الأساطين من تراكم أكوام القمامة وتم التنسيق مع فرع هيئة النظافة ورفع المخلفات والقمامة والردش، بينما تلقت الصفحة شكوى من سكان شارع ترعة الجبل الذين يتضررون من طفح بالصرف الصحي، فتم التنسيق مع فرع شركة الصرف الصحي وجرت أعمال الشفط والتطهير.

3- حي الشرابية: تلقت صفحة التواصل الاجتماعي شكوى بشأن تراكم القمامة بشارع رياض غالي، وتم التنسيق مع فرع هيئة النظافة وإزالة أسباب الشكوى ورفع تراكمات القمامة مع المتابعة المستمرة لعدم عودة القمامة والمخلفات مرة أخرى.

4- حي مصر الجديدة: تلقت صفحة الحي شكوى بشأن بناء مخالف دون ترخيص بالعقار رقم 8 شارع إبراهيم اللقاني، وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

5- حي الوايلي: تلقت غرفة العمليات بالحي بلاغا بشأن وجود طفح بالصرف الصحي أمام العقار رقم 39 شارع الشيخ قمر، وتم التنسيق مع شركة الصرف الصحي والإصلاح وإزالة أسباب الشكوى.

6- حي عين شمس: تلقى الحي استغاثات من المواطنين بشأن إشغالات الباعة الجائلين بعدة مناطق في نطاق الحي، حيث يتضرر المواطنون من احتلال الباعة الجائلين لشوارع عبدالحليم محمود، وعزيز المصري، وميدان الحلمية، ومتحف المطرية، وسليم، وجرى شن حملة كبرى بقيادة رئيس الحي وقائد شرطة المرافق وتم رفع الإشغالات وفتح الشوارع وجاري المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات.

7- حي المرج: تلقى الحي بلاغا عن وجود عيادة تمارس نشاطها دون ترخيص بشارع مصطفى حافظ عزبة النخل الغربية، وتم الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمنطقة المرج الطبية.

8- حي روض الفرج: تلقت غرفة العمليات بالحي بلاغا بشأن كسر بماسورة مياه بشارع شبرا، وتم التوجه للعنوان المذكور وإصلاح الكسر وإعادة الشئ لأصله.