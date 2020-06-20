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وكيل مجلس النواب: مصر قادرة على انتزاع حقوقها بالقوة والحافظ على أمنها القومي

11:13 م السبت 20 يونيو 2020
وكيل مجلس النواب: مصر قادرة على انتزاع حقوقها بالقوة والحافظ على أمنها القومي

النائب سليمان وهدان

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن لجوء مصر لمجلس الأمن في النزاع مع أثيوبيا يؤكد تمسك مصر بسياسة ضبط النفس إلى أقصى درجة أمام الاستفزاز الأثيوبي، مؤكدًا أنه في النهاية مصر تستطيع وقادرة على انتزاع حقوقها سواء بالدبلوماسية أو القوة والحافظ على أمنها القومي.

وأكد "وهدان" في بيان له، أن حديث الرئيس السيسي اليوم، له مدلول كبير في أن كل الخيارات متاحة لمواجهة أي تهديد للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الشعب والبرلمان وكافة مؤسسات الدولة تقف مع الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه لحفظ الأمن القومي المصري.

وأوضح" وهدان" أن مصر تحاول من خلال إيصال النزاع مع أثيوبيا لمجلس الأمن لتجنب أي توتر في القارة الأفريقية ولحفظ السلام والأمن الدوليين والوصول إلى اتفاق عادل يحفظ الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل ، مضيفا أن كل هذه الجهود تتصادم مع رغبة أثيوبيا في فرض سياسة أمر واقع على مصر وهو ما لم تقبله القاهرة بأي شكل.

وأضاف "الرئيس الشرفي لحزب الوفد" أن إثيوبيا تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، وعدم اتخاذ موقف دولي حاسم معها سيكون نتائجه وخيمة على المنطقة ويتسبب في انهيار السلم والأمن الدوليين.

وشدد "وكيل مجلس النواب" ، على أن مصر لن تقف عاجزة أمام المؤامرات الإثيوبية ومستعدة لكافة الاحتمالات الممكنة لحماية حقها التاريخي في مياه النيل والذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

سليمان وهدان مجلس النواب مجلس الأمن النزاع مع أثيوبيا سد النهضة

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