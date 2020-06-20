قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2020- بيان بالتفاصيل



كتب- محمد سامي:

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم السبت، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2020، من شباب مصر؛ لتأدية الخدمة العسكرية التي سيتم استقبالها اعتبارًا من يوم السبت 27/ 6/ 2020م، وفقًا للشروط الآتية:



أولاً، المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000م من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الدور الأول 2020م.



وخريجو كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ الطب البيطري/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الدور الأول 2020م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 12 أغسطس 2020م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 22 أغسطس حتى 12 سبتمبر 2020م.



ثانيًا، المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000م، والحاصلون على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الدور الأول 2020م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 22 يوليو 2020م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 4 أغسطس وحتى 6 أغسطس 2020م.



ثالثاً، المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) عام 2000م الحاصلون على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2018/ 2019، ومواليد الأشهر الثلاثة السابقة عام 1999م وما قبلها من خريجي العام الدراسى 2018/ 2019 م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 27 يونيو 2020م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 6 يوليو وحتى 29 يوليو 2020م.



رابعاً، غير ذوي المؤهلات:

مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) من عام 2000م، والمتخلفون عن التجنيد من سنوات سابقة، وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 27 يوليو 2020م، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة من 8 أغسطس حتى 19 أغسطس 2020م.



المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب- فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوي المؤهلات) فقط- فصيلة الدم- أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجى كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ الطب البيطري/ التمريض)- وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه- قرار التعيين (المعيدون/ المدرسون/ الأطباء المقيمون).



يُذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين؛ سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: (https://tagned.mod.gov.eg )



كذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي: (tagned@mod.gov.eg).