15 إجراءً.. كيف استعدت القاهرة لتأمين 98 ألف طالب ثانوي ضد كورونا؟

كتب- محمد نصار:

تبدأ غدا الأحد امتحانات شهادة الثانوية العامة وتأتي في وقت استثنائي هذا العام وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط مخاوف من تفشي الفيروس بين الطلاب.

وينشر مصراوي استعدادات محافظة القاهرة للتعامل مع امتحانات الثانوية العامة وحماية الطلاب من مخاطر عدوى كورونا على النحو التالي:

1- زيادة عدد لجان الامتحانات إلى 310 لجان على مستوى المحافظة بدلا من 281 لجنة بزيادة قردها 29 لجنة.

2- تزويد جميع لجان الامتحانات ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية.

3- تزويد جميع اللجان بكواشف لدرجات الحرارة.

4- توزيع كمامات معقمة ومواد تطهير على الطلاب يوميًا.

5- تعقيم وتطهير المدارس ومقار اللجان يوميا قبل وبعد الامتحان.

6- عدد طلاب الثانوية بالقاهرة هذا العام 97967 طالبا وطالبة.

7- تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبًا إلى 14 فقط.

8- الحرص على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب.

9- زيادة النشر الإعلامي والتوضيحي للطلبة.

10- الحرص على دور الزائرة الصحية وتعاملها في مختلف المواقف.

11- تنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن وهيئة الإسعاف والتموين ورؤساء الأحياء ومديرية الصحة وكافة الجهات.

12- ربط غرف العمليات بالمديرية والوزارة بالمحافظة ورفع حالة التأهب والتدخل السريع.

13- تفعيل دور لجنة الأزمات والكوارث.

14- التأكد اليومي من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها.

15- الانتهاء من صيانه جميع اللجان والاستراحات.