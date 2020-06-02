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نشاط للرياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

10:26 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
نشاط للرياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غد الأربعاء، حيث يكون معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، الثلاثاء، أن الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسوال الشمالية وشمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد ليلا.

وأكد الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس غد الأربعاء، تتمثل في نشاط الرياح على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتتواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق داخلية للصحراء الغربية.

وأوضحت الهيئة، أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وجاءت درجات الحرارة على القاهرة 32- 20، وعلى السواحل الشمالية 26- 20، جنوب سيناء، 35- 25، شمال الصعيد 34- 24، جوب الصعيد 40 - 25.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار الطقس درجة الحرارة

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