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غدا.. الطيران المدني تبدأ تسيير جسر جوي لإعادة 1400 مصري من بيروت

08:00 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
غدا.. الطيران المدني تبدأ تسيير جسر جوي لإعادة 1400 مصري من بيروت

وزارة الطيران المدني

كتب - محمد عبيد:

تسير وزارة الطيران المدني، خلال الـ 72 ساعة القادمة، 7 رحلات طيران استثنائية إلى العاصمة اللبنانية "بيروت"، لإعادة 1400 مصريا من هناك، والذين منع تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد سفرهم الي القاهرة .

وقال باسم عبد الكريم، المتحدث الرسمي لوزارة الطيران، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تسيير 3 رحلات جوية، غدا، إلى بيروت، ورحلتين يوم الخميس، ورحلتين الجمعة المقبلة، على أن تعود جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي وعليها 1400 مصريا .

من جانبهم يجري أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، اختبارات فيروس "كورونا" على كل الركاب القادمين من الخارج داخل صالات الوصول بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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