محافظ الجيزة يتابع استقبال المرضى والكشف عليهم في مستشفى أم المصريين

الجيزة- (أ ش أ):

أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، جولة تفقدية لمستشفى أم المصريين العام؛ للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها، مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، وفق بيان صادر اليوم، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

وحرص المحافظ على تفقد غرف العزل والاستقبال والفحص والطوارئ وغرف العزل للأطفال من المشتبه بهم أو مصابى فيروس كورونا، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى وتوافر الأسرة بها؛ للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة من الأطفال.

كما حرص على تفقد غرف عزل الأطقم الطبية التى أصيبت بفيروس كورونا بمستشفى أم المصريين؛ لتقديم كافة أوجه الدعم لهم والاطمئنان على سلامتهم، حيث ثمن راشد مجهودات الأطقم الطبية وتضحياتهم في سبيل سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن مستشفى أم المصريين فقط قد شهدت إصابة 24 فردًا من الأطقم الطبية والتمريض، وهو ما يعكس حجم المجهودات التي تنفذ على الأرض.

وتفقد محافظ الجيزة العيادات المتنقلة والوحدة الصحية بالعمرانية؛ للتأكد من جاهزية الوحدة لاستقبال المرضى وصرف الأدوية لذوي الأمراض المزمنة، والتي ستقدم خدمتها اعتبارًا من غد السبت بعدد 8 مواقع بالجيزة، بناء على ما تم التوافق عليه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التي انتهت قراراتهم أو إصدار قرارات جديدة، بغرض إتاحة الخدمات الصحية بأماكن قريبة من إقامتهم.

وحرص المحافظ على التأكد من توافر المخزون الدوائى اللازم، مشددًا على أن المرحلة الحالية تستلزم مضاعفة المجهودات وإلغاء أي إجازات لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمرضى.

يذكر أن أماكن تواجد القوافل غداً هى وحدة رعاية الطفل بمدينة العمال بإمبابة، ومركز شباب زنين ببولاق الدكرور، وجزيرة محمد بالوراق، والإدارة الصحية بأوسيم، والإخصاص بالصف، والإدارة الصحية بالعمرانية، ومركز طب الأسرة المستقبل بأكتوبر، ونكلا بمنشأة القناطر.