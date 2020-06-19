غدًا.. قطع المياه عن 8 مناطق بمدينة نصر



كتب- محمد عبدالناصر:



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق: (الحي السابع – شارع ذاكر حسين – شارع أبوالعتاهية – ندرلاند – إسكان عثمان – جزء من شارع عبدالله العربي – شارع عباس العقاد المنطقة الأولى – شارع مصطفى النحاس بالمنطقة السادسة وجزء من المنطقة الثامنة)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 20 -6-2020 وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، وذلك لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 مللي المتعارض مع قواعد كوبري مصطفي النحاس .



وأهابت الشركة، في بيان، اليوم الجمعة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.