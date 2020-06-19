شديد الحرارة والعظمى 41.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

كتب- أحمد مسعد:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 3 أيام، خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو الجاري.

الجمعة 19 يونيو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة طقسًا مائلاً للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد.

وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، مثيرة للأتربة على جنوب سيناء وعلى بعض مناطق جنوب البلاد.

وأشارت الهيئة، إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والبحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 75–30، وعلى السواحل الشمالية بين 80–40، وعلى شمال الصعيد بين 45–20، وعلى جنوب الصعيد 30–15.

وحول درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى 33 21

الوجه البحري 33 21

السواحل الشمالية الغربية 27 20

السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء 29 22

جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 26

شمال الصعيد 34 23

جنوب الصعيد 38 27

السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم السبت المقبل طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا لطيف ليلاً على القاهرة والوجه البحري، وحار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء صباحًا ومعتدل ليلاً، بينما يكون شديدة الحرارة نهارًا ومعتدلاً ليلاً على شمال وجنوب الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، وتكون الرياح معتدلة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحول درجات الحرارة السبت

القاهرة الكبرى 34 22

الوجه البحري 34 22

السواحل الشمالية الغربية 29 21

السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء 29 20

جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 26

شمال الصعيد 35 24

جنوب الصعيد 38 28

الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم الأحد المقبل، ارتفاعًا في درجات الحرارة؛ ليكون الطقس شديد الحرارة نهارًا معتدلًا ليلاً على معظم الأنحاء، ما عدا السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة أحيانًا، وتثير الرمال والأتربة على القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب ووسط سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحول درجات الحرارة الأحد

الوجه البحري 39 25

السواحل الشمالية الغربية 40 23

السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء 38 24

جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 27

شمال الصعيد 39 26

جنوب الصعيد 41 28