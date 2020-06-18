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أمين صندوق الصحفيين يعلن خروجه من المستشفى وبدء تعافيه من كورونا

07:56 م الخميس 18 يونيو 2020
أمين صندوق الصحفيين يعلن خروجه من المستشفى وبدء تعافيه من كورونا

حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين

كتب - مصراوي:

أعلن حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، خروجه من المستشفى بعد إصابته بكورونا منذ أيام، على أن يستمر علاجه منزليا لمدة ١٠ أيام.

وقال الزناتي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، خرجت اليوم من المستشفى بعد أن تخطيت المرحلة الصعبة، وبدأت مشوار التعافي بالبقاء في المنزل، واستكمال العلاج لمدة ١٠ أيام، ثم التأكد من سلبية المسحة".

وأضاف: محبة الله التي وضعها الله في قلوبكم لي لا وصف لها، سوى أنها كانت لي هي الفرق بين الحياة والموت، وبين الوجود والعدم، وستبقى الدنيا بخير ما دام فيها أمثالكم، دمتم لي ودامت محبتكم حتى آخر نفس في حياتي.

وتابع: واليوم لا يسعني سوى التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للصحافة بقيادة كرم جبر، الذي قدم كل ما يستطيع منذ إصابتي وإلحاقي بالمستشفى للعلاج، وكل الشكر لمؤسستي الأهرام بقيادة عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة، لمتابعته اليومية وتذليل أية عقبات كانت تواجهني أنا وأسرتي.

واختتم الزناتي: حفظكم الله جميعاً واعتذاري الشديد لما سببته لكم من قلق منذ إصابتي، وأدعو الله لكم جميعاً بدوام نعمة الصحة والستر.

حسين الزناتي نقابة الصحفيين فيروس كورونا

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