أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير قطاع الأعمال ملفات عمل الوزارة

10:37 ص الخميس 18 يونيو 2020
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير قطاع الأعمال ملفات عمل الوزارة

اجتماع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، موقف تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، والتي ستساهم حال نجاحها في تخفيض تكلفة أحد أهم مدخلات صناعة الغزل والنسيج.

كما استعرض الوزير، خطة تنفيذ تداول الأقطان الزهر للموسم الحالي، وجهود تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للقطن، لاسيما ما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المقترحة لاستراتيجية إنتاج السيارات الكهربائية.

وتطرق وزير قطاع الأعمال، إلى موقف العمل في مصانع وشركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية، مؤكداً عدم تأثر حركة الإنتاج بفترة الحظر، بفضل الاستثناءات الممنوحة للمصانع والعمال للعمل والتحرك خلال فترات حظر الحركة، مع تطبيق أقصى درجات الوقاية والإجراءات الاحترازية في المصانع ومواقع العمل والإنتاج.

هشام توفيق مصطفى مدبولي قطاع الأعمال

الخبر التالى:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن توريد 1300 عربة سكة حديد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 49219

    عدد المصابين

  • 13141

    عدد المتعافين

  • 1850

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8282519

    عدد المصابين

  • 4026150

    عدد المتعافين

  • 446257

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رياح مثيرة للأتربة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة