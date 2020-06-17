مطار القاهرة يستقبل 7 رحلات تقل مصريين عالقين بعدة دول

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، 7 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 1676 من المصريين العالقين بالسعودية، والكويت، والأردن، والإمارات، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل 4 رحلات سيرتهما شركة مصر للطيران، الأولى قادمة من مدينة جدة بالسعودية على متنها 246 راكبًا، والثانية قادمة من المدينة على متنها 260 راكبًا، والثالثة قادمة من مدينة أبوظبي بالإمارات 274 من العالقين هناك، والرابعة قادمة من الكويت وتقل 300 راكب من المصريين.

واستقبل المطار رحلة الخطوط السعودية قادمة من الرياض والتي تقل 256 راكبًا من المصريين، كما استقبل رحلة نظمتها شركة "آير كايرو" قادمة من الأردن نقلت 174 مصريًا، ونظمت شركة النيل للطيران رحلة قادمة من الرياض تقل 166 راكبًا.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.