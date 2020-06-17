مجلس النواب يوافق على تعديل النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
كتب- مصراوي:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، نهائيًّا بواقع ثلثي أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وذلك باعتباره من مشروعات القوانين المُكملة للدستور.
ويسمح مشروع القانون باستكمال الطلاب المتعثرين في الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب التابعة للقوات المسلحة لعدم صلاحياتهم للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، في الكليات المصرية المناظرة في تخصصي الهندسة والطب وفقًا للنظم المقررة بها، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسات العامة الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أنه صدر القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وفي ضوء حرص القوات المسلحة على حسن إعداد رجالها بما يليق بحماة الوطن، ورفع مستوى كفاءتهم في شتى المجالات، ولتضافر العلم مع قيم الوطنية والتضحية وتحقيق الاكتفاء ذاتياً من التخصصات التي في حاجة إليها مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة، قامت القوات المسلحة بإنشاء الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب العسكري.
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