مجلس النواب يوافق على تعديل النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، نهائيًّا بواقع ثلثي أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وذلك باعتباره من مشروعات القوانين المُكملة للدستور.

ويسمح مشروع القانون باستكمال الطلاب المتعثرين في الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب التابعة للقوات المسلحة لعدم صلاحياتهم للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، في الكليات المصرية المناظرة في تخصصي الهندسة والطب وفقًا للنظم المقررة بها، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسات العامة الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنه صدر القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وفي ضوء حرص القوات المسلحة على حسن إعداد رجالها بما يليق بحماة الوطن، ورفع مستوى كفاءتهم في شتى المجالات، ولتضافر العلم مع قيم الوطنية والتضحية وتحقيق الاكتفاء ذاتياً من التخصصات التي في حاجة إليها مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة، قامت القوات المسلحة بإنشاء الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب العسكري.