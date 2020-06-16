قبول وتحويل وتغيير.. ٣ قرارات هامة من وزير التعليم بشأن طلاب الدمج

كتب- أسامة علي:

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بعض القرارات الخاصة لطلاب الدمج، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر بسبب الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بها البلاد من تفشي فيروس كورونا.

وقرر وزير التربية والتعليم، وفقًا للقرار الذي أرسله للمديريات التعليمية على ٣ قرارات هامة، جاءت كالتالي:.

- قصر قبول طلبات الدمج للعام الدراسي 2020/2021 على طلاب الصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي فقط، ويقبل الطلاب لهذه الصفوف في مواعيد قبولهم على أن تستكمل أوراق الدمج خلال شهر سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر 2020.

- لا يجوز التحويل في أي صف دراسي من طالب عادي إلى طالب دمج إلا للحالات التالية: (كف وصعف البصر - ضعف السمع - شلل دماغي - متلازمة داون - توحد - حادث مفاجئ نتج عنه فقدان لأحد الأطراف".

- الطلاب الذين هم على نظام الدمج في مختلف الأعوام الدراسية يظلون علي نفس النظام لحين انتهاء دراستهم مع إعادة التقييم سنويًا ماعدا حالات التوحد والشلل الدماغي ومتلازمة داون لا يعاد تقييمهم مرة أخرى.