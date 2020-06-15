صورة.. البابا تواضروس بزي الأسقفية أثناء رسامته أسقفًا عامًا للبحيرة

كتب- مصراوي:

نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صورة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أثناء رسامته أسقفًا عامًا للبحيرة لأول مرة بزي الخدمة الخاص بالأساقفة، وإلى جواره أصحاب النيافة الآباء الأساقفة الذين تمت سيامتهم معه في ذلك اليوم الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة والأنبا سوريال والانبا غبريال أسقف بني سويف.

واحتفل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالعيد الـ23 لسيامته الأسقفية أسقفاً عاماً على البحيرة عام 1997، بيد البابا شنودة الثالث.

وقدم العديد من رجال الكنيسة التهانى للبابا بتلك المناسبة، أبرزهم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، سكرتير المجمع المقدس السابق، الذى قال، فى تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "لقد شاءت العناية الإلهية، أن تتم سيامتنا في ١٥ يونيو ١٩٩٧، مع الأنبا سوريال، والأنبا غبريال، ثم من فيض محبة الله لكنيسته المقدسة، شاء فأقامكم عليها قائداً حكيماً، عاملاً بروحه القدوس الذى فيكم، فى أصعب فترات التاريخ التي يمر بها العالم، ومصرنا الغالية، وكنيستنا المقدسة. فتم فيكم القول (شايل جبل وماشى على حبل)".