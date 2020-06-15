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البرلمان يقر تقسيم الدوائر الانتخابية للشيوخ

04:49 م الإثنين 15 يونيو 2020
البرلمان يقر تقسيم الدوائر الانتخابية للشيوخ

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ الذي يناقشه البرلمان في جلسته العامة.

وتنص المادة 3 من مشروع القانون: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

مجلس النواب تقسيم الدوائر الانتخابية للشيوخ مجلس الشيوخ

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