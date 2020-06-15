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تواصلوا مع أطباء نفسيين.. إرشادات الصحة للتغلب على "قلق كورونا"

02:16 م الإثنين 15 يونيو 2020
تواصلوا مع أطباء نفسيين.. إرشادات الصحة للتغلب على "قلق كورونا"

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك يتضمن إرشادات التغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الإرشادات اتباع كافة وسائل الحماية من فيروس كورونا، خاصة غسل الأيدي باستمرار، بجانب عدم التفاعل مع الشائعات والبحث عن أخبار كورونا من مصادر موثوق بها مرة أو مرتين في اليوم فقط.

دعم الأطفال والاهتمام بهم، وممارسة أنشطة ممتعة معهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية.

وجاءت باقي الإرشادات على النحو التالي:

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هالة زايد وزيرة الصحة وزارة الصحة فيروس كورونا القلق من فيروس كورونا

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