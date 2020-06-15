تواصلوا مع أطباء نفسيين.. إرشادات الصحة للتغلب على "قلق كورونا"
كتب- أحمد جمعة:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك يتضمن إرشادات التغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وشملت الإرشادات اتباع كافة وسائل الحماية من فيروس كورونا، خاصة غسل الأيدي باستمرار، بجانب عدم التفاعل مع الشائعات والبحث عن أخبار كورونا من مصادر موثوق بها مرة أو مرتين في اليوم فقط.
دعم الأطفال والاهتمام بهم، وممارسة أنشطة ممتعة معهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية.
وجاءت باقي الإرشادات على النحو التالي:
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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44598
عدد المصابين
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11931
عدد المتعافين
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1575
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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7915941
عدد المصابين
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4068036
عدد المتعافين
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433181
عدد الوفيات
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