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البابا تواضروس يعزي رئيس الطائفة الإنجيلية في وفاة والدة زوجته

02:04 م الإثنين 15 يونيو 2020
البابا تواضروس يعزي رئيس الطائفة الإنجيلية في وفاة والدة زوجته

البابا تواضروس الثاني

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازي للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في وفاة السيدة صوفي بطرس والدة زوجته هالة توما مدير كلية رمسيس الجديدة.

وقال البابا في برقيته: خالص تعازينا القلبية للدكتور القس أندريا ذكي وهالة توما و الأسرة الكريمة في انتقال الأم الغالية السيدة صوفي بطرس.. الرب ينيح روحها ويرسل تعزياته السمائية لكم.

البابا تواضروس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي

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