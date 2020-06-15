بروتوكول تعاون بين "القابضة للصناعات الغذائية" و"فيبكو" لتوفير السلع بأسعار مناسبة

كتب- محمد سامي:

وقعت كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة (فيبكو)، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وذلك بتمويل من بنك الكويت الوطني مصر، بهدف توريد منتجات مجمع الصناعات الغذائية لصالح الشركات التابعة لوزارة التموين.

ووقع على البرتوكول كل من اللواء أحمد حسنين- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلاً لوزارة التموين، واللواء خالد دياب - مدير عام المجمع وممثلا له، وعمرو الألفي- مدير عام أول ورئيس قطاعات الأعمال بالبنك الكويتي الوطني مصر.

بحضور كل من اللواء مجدي الشاطر - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء دكتور محمد عاطف - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، واللواء خالد عبدالله - رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر، والدكتورة شيرين وجدي رئيس قطاع الشركات الصغيرة بالبنك، والمهندس أحمد فؤاد - رئيس مجلس إدارة شركه الفاو مصر لتصنيع المواد الغذائية، والمهندس محمد العسال العضو المنتدب لشركه الفاو مصر لتصنيع المواد الغذائية.

وقال المصيلحي، إن توقيع البرتوكول يأتي في إطار رغبة وقدرة مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة والمصانع التابعة له بالمساهمة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية للمواطن بأسعار تنافسية وجودة عالية وبكميات مناسبة لصرفها للمواطنين من داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وشدد المصيلحي، على أن هذه الكيانات الاقتصادية قائمة بالفعل ويجب أن يتم استخدامها جيدًا حتى تكون قيمة مضافة للجميع وخاصة بأن هناك سلع متوفرة لدي المجمع ذات جودة عالية وسعر عادل تتوافق مع احتياجات شركتي الجملة بما يضمن الإتاحة السلعية والاستدامة في التعاون بين الطرفين.

وأكد المصيلحي، علي أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لكافة بنود التعاون بين أطراف البرتوكول الثلاثي وفقاً لنظام مؤسسي يحقق الهدف المنشود في أهمية توافر السلع اللازمة للمواطنين مع التأكيد على وجود ممثلي لدي شركتي الجملة (العامة / المصرية) لمتابعة تنفيذ ذلك بما يحقق وفرة المعروض من السلع التموينية والحرة داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

من جانبه أشار اللواء أحمد حسنين - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأنه سيتم إضافة منتجات مجمع الصناعات الغذائية في المنظومة التموينية أو بيعها كسلع حرة للمواطنين وعلي سبيل المثال (زيت – سمنة – صلصة – مربى – فول – منظفات- وغيرها من السلع لصالح شركتي (المصرية لتجارة الجملة والعامة لتجارة الجملة)، بحيث سيتم إبرام مجموعة من العقود التفصيلية بين مجمع الصناعات الغذائية وشركتي الجملة (العامة/ المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبما يضمن توافر السلع الاساسية باستمرار داخل المنظومة التموينية والسلع الحرة.

ومن ناحية أخري أكد ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر، بأن البنك سيقوم بتوفير التمويل اللازم لصالح مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة (فيبكو) عن طريق شركه الفاو مصر لتصنيع المواد الغذائية لتدبير كافة الاحتياجات السلعية الموردة من المجمع والمصانع التابعة له والمخصصة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.