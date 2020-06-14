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قناة الثقافة تتجاوز 27 مليون زائر على "يوتيوب"

11:13 م الأحد 14 يونيو 2020
قناة الثقافة تتجاوز 27 مليون زائر على "يوتيوب"

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة


(مصراوي):

واصلت قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب" جذب الجمهور لمحتواها الإبداعي المتنوع الذي تقدمه في إطار فعاليات المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك"، حيث تم رصد 27 مليون زائر تفاعل منهم مليون و800 ألف مشاهد مع العروض، وتخطت الاشتراكات في القناة حاجز 104 آلاف مشترك منذ انطلاقها.

كما حققت القناة، عدد ساعات مشاهدة أكثر من 232 ألف ساعة، وشملت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم أكثر من 28 دولة من مختلف قارات العالم تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات، أمريكا، كندا، العراق، ألمانيا، إنجلترا، المغرب والأردن.

كما وصل عدد زيارات الموقع الإلكتروني للوزارة إلى 60 ألف زيارة للاطلاع وتحميل إصدارات مختلف القطاعات بصيغة pdf من خلال المنصة الخاصة بالكتب.

حيث تصدرت القائمة عناوين الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ30885 طلاع وتحميل، تلاها إصدارات المركز القومي للترجمة بـ10583 اطلاع وتحميل ثم الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ7884 اطلاع وتحميل، دار الكتب والوثائق بـ3921 اطلاع وتحميل، صندوق التنمية الثقافية بـ2728 اطلاع وتحميل.

وكانت العناوين الأكثر جذبًا "حكايات الولاد والأرض" الجزء الأول، "مذكرات الإمام محمد عبده"، "المهنة.. جغرافي"، "الملل والنحل"، "تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية"، "مختارات من وثائق ثورة 1919".

وزارة الثقافة يوتيوب

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