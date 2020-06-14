كودي ومؤقت وطرق التقديم.. ننشر إجابات أكثر 11 سؤال انتشارًا عن عدادات الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك العديد من الاختلافات بين العداد الكودي والمؤقت والقانوني، وكيفية وطرق التقديم على تركيبهم للمباني المخالفة والعشوائية بدء من يوليو المقبل.

ويستعرض "مصراوي" أكثر الأسئلة شيوعًا بين المواطنين الذين يبحثون عن إجابات صحيحة لها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع منصة الكهرباء الإلكترونية التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا، والتي ستبدأ في تلقي طلبات المواطنين بدء من يوليو المقبل.

1- ما معنى العداد الكودي أو المؤقت؟

عداد يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيارًا كهربائيًّا بصورة غير قانونية؛ لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، وهو عداد مؤقت، وتصدر فاتورة استهلاك الكهرباء أو الكارت برقم وليس باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية.

2- ما معنى خدمة تركيب عداد قانوني؟

تركيب عداد جديد بالوحدة لأول مرة (العقار به وصلة أرضية) مع وجود التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة لإتمام التوصيل بصورة قانونية؛ حيث يتم إصدار فاتورة الاستهلاك الشهرية باسم مالك العقار أو الوحدة السكنية.

3- ما إجراءات تقديم الطلب إلكترونيًّا؟

الدخول على موقع www.ses360.net

• اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

• استكمال البيانات المطلوبة، والتأكد من صحة البيانات.

• إرفاق المستندات المطلوبة.

• إرسال الطلب.

4- ما طريقة تقديم الخدمة؟

من خلال المنصة الإلكترونية www.ses360.net

• من خلال مركز خدمة العملاء التابع له.

5- كيفية تسجيل البيانات؟

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين.

• اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.

• استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

• إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

• سند الحيازة.

• موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

في حالة نشاط تجاري يضاف: البطاقة الضريبية، السجل التجاري، أو إقرار كتابي من العميل بأنه جار استخراج التراخيص.

• إرسال الطلب.

6- هل تختلف طريقة حساب الاستهلاك بين العدادات القانونية والكودية؟

لا تختلف طريقة الحساب بين العدادات القانونية والكودية؛ تقوم باحتساب الاستهلاكات بالتعريفة العادية طبقًا لطبيعة الاستهلاك ووصف النشاط؛ مثل العداد القانوني.

8- هل العداد الكودي إثبات ملكية ويجوز التقدم به إلى الجهات الرسمية؟

لا.. العداد الكودي لا يعتبر ند ملكية أو حيازة وغير مخصص باسم وإنما برقم كودي فقط..

8- ما كيفية متابعة الطلب المقدم لتركيب عدادات؟

سيتم إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه.

• الإيميل الإلكتروني.

• رسائل Sms على رقم الهاتف المذكور بالطلب..

9- ما كيفية سداد المقايسة؟

إمكانية السداد الإلكتروني على الموقع نفسه في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة.

• السداد في مركز الخدمة التابع له.

10- كم المدة الزمنية التي تستغرقها عملية تنفيذ المقايسة والتوصيل؟

بعد الحصول على التصاريح اللازمة، 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات.

في حالة التوصيل إلى العقار لأول مرة على الجهد المنخفض تقديم الطلب (يوم واحد)، عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

تنفيذ المقايسة وتركيب العداد لمدة 8 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر؛ حيث إجمالي الفترة يبلغ 16 يومًا.

11- ما سعر العداد أو المقايسة؟

يختلف باختلاف المعاينة. ووفقًا لأوامر التوريد لكل شركة من شركات التوزيع.