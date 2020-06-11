أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

شوقي: إصلاح التعليم من أهم ٣ ملفات تحظى باهتمام الرئيس

10:55 م الخميس 11 يونيو 2020
شوقي: إصلاح التعليم من أهم ٣ ملفات تحظى باهتمام الرئيس

الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم

كتب - أسامة علي:

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدة موضوعات على رأسها تحديث الهيكل المؤسسي للوزارة واستعداد الوزارة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نواب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والجهاز.

وأوضح شوقي أن ملف تطوير التعليم يأتي كواحد من أهم ثلاث ملفات تحظى باهتمام رئيس الجمهورية مع الصحة والإصلاح الإداري وبالتالي فإصلاح التعليم يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الإداري، وذلك في إطار قيام الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم إصلاح التعليم السيسي

الخبر التالى:

للحصول على قروض.. اتحاد الناشرين يطالب الأعضاء بالاشتراك في المجلس التصديري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 39726

    عدد المصابين

  • 10691

    عدد المتعافين

  • 1377

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7442050

    عدد المصابين

  • 3506297

    عدد المتعافين

  • 418391

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر والسودان تتحفظان على الورقة الأثيوبية حول سد النهضة: تراجع كامل عن ما تم الاتفاق عليه