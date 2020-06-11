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ضبط محل موبايلات مع راكب عالق بالكويت فور وصوله مطار القاهرة

08:45 م الخميس 11 يونيو 2020
ضبط محل موبايلات مع راكب عالق بالكويت فور وصوله مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب "محل" موبايلات واكسسواراتها فور وصوله من الكويت إلى مبنى الركاب رقم 2، أخفى المضبوطات داخل جيوب سحرية في حقائبه وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران الجزيرة، والقادم عليها العالقين المصريين من الكويت، اشتبه حافظ منشاوي مأمور الجمرك في راكب مصري الجنسية، قام طاهر سعيد مكي رئيس القسم بتكليف أمجد رفعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة، وتلاحظ وجود عبوات بكميات كبيرة، وتم العرض على مصطفى حلمي الجندي مدير إدارة الحركة كلف أحمد أمين محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ضبط معه كميات كبيرة من التليفونات المحمولة واكسسواراتها داخل حقائبه محاولا تهريبها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وأمر الدكتور ماجد موسى مدير جمرك مبني الركاب رقم 2 بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب واتخاذ الاجراءات القانونية معه.

مطار القاهرة الدولي تهريب موبايلات

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