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غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة 10 ساعات

12:16 م الخميس 11 يونيو 2020
غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة 10 ساعات

قطع مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع كوبري للمشاة بجوار مستشفى كوبري القبة العسكري الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر ٦٠٠ مم، سيتم قطع المياه عن عدد من منطاق القاهرة غدًا.

وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن ذلك يترتب علية انقطاع المياه عن مناطق (الكلية الفنية العسكرية - المعهد الفني للقوات المسلحة - دار الضيافة - مستشفى عين شمس التخصصي) وضعفها عن مستشفى كوبري القبة العسكري وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الجمعة وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

‎وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه شركة مياه الشرب القاهرة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع كوبري للمشاة

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