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"التعليم" تكشف حالات رسوب طلاب الثانوية في المواد غير المضافة للمجموع

01:30 ص الخميس 11 يونيو 2020
"التعليم" تكشف حالات رسوب طلاب الثانوية في المواد غير المضافة للمجموع

الدكتور رضا حجازي

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن إجابة الطالب بالمنزل على المواد التي لا تضاف للمجموع ليس اختبارًا ولكن تقييم لما تم تحصيله ويساعد الطالب على تقييم نفسه.

وأضاف حجازي، أن عدم تسليم الكراسة في الموعد المحدد لتسليمها أو فقدها يعتبر الطالب راسبًا في المادة وله الحق في دخول الدور الثاني بنفس قواعد الدور الثاني كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.

وناشد حجازي، الطلاب بضرورة التعاون التام مع المسئولين باللجنة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على الكراسات الامتحانية التى يتسلمها الطالب للمواد التي لا تضاف للمجموع والإجابة عليها بالمنزل بنفسه حتى يكون نفس خطه في باقي المواد.

رضا حجازي المواد غير المضافة للمجموع الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة

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