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ننشر قائمة أسعار السلع التموينية مع بدء صرفها لشهر يونيو

11:58 ص الإثنين 01 يونيو 2020
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية مع بدء صرفها لشهر يونيو

السلع التموينية

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، إنه تم بدء صرف السلع التموينية عن شهر يونيو من المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، بواقع ٥٠ جنيهًا للفرد داخل البطاقة التموينيه حتى ٤ أفراد، بالإضافة إلى صرف نقاط الخبز عن شهر مايو؛ من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وينشر "مصراوي" قائمة السلع التموينة وأسعارها، وَفقًا لقرار وزير التموين، والتي جاءت كالتالي:

- زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيهًا.
- سكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 8.5 جنيه.
- أرز معبأ 1 كيلوجرام بسعر 8 جنيهات.
- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 9.5 جنيه.
- شاي ناعم 40 جراماً بسعر 3 جنيهات.
- لبن جاف 125 جراماً بسعر 17 جنيهًا.
- خل 5% 900 جرام بسعر 4.25 جنيه.
- دقيق معبأ 1 كيلوجرام بسعر 6.50 جنيه.
- صلصة 200 جرام بسعر 4.75 جنيه.
- مسلي صناعي 800 جرام بسعر 17.25 جنيه.
- مسحوق أوتوماتيك 1 كيلوجرام بسعر 15.75 جنيه.
- مسحوق يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه.
- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 2.25 جنيه.
- صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 5.50 جنيه.

وأصدرت وزارة التموين تعليمات بتشديد الرقابة على بقالي التموين ومنافذ التموين، باتباع الإجراءات اللازمة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا من خلال وجود مسافة بين كل مواطن خلال صرف المقررات التموينية، وعدم وجود زحام داخل المنفذ الاستهلاكي، إضافة إلى ارتداء الكمامة والقفازات أثناء التعامل مع المواطنين.

يُذكر أن "التموين" أتاحت للمواطنين إمكانية اختيار السلع من ضمن قائمة تضم ٢٣ سلعة تطرحها الوزارة.

أسعار السلع التموينية وزارة التموين والتجارة المجمعات الاستهلاكية

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