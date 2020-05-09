السيسي يلتقي سيدتين أثناء جولة تفقدية.. وهذا نص حوارهما معه (فيديو)

كتب- أسامة علي:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من المواطنين، الذين تصادف وجودهم أثناء جولته التفقدية، اليوم السبت، لبعض المشروعات القومية بالقاهرة.

وحرص الرئيس السيسي على فتح حوار مصغر مع سيدتين، معربًا عن سعادته بلقائهما، وعرض عليهما الرئيس تقديم المساعدة.

وفي المقابل، ردت السيدتان بالدعاء للرئيس: "يارب ينصرك دايمًا ويحبب فيك خلقه، وينصرك على من يعاديك ويسترك أنت وحبايبك كلهم".

وأجرى السيسي، جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية في القاهرة، شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضاري للمنطقة، وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور والارتقاء بمستواها المعماري والخدمي.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وتفقد الرئيس أيضًا مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وتحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين في تلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.