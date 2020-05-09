وكيل نقل النواب: أزمة كورونا أظهرت التعاون بين الوزارات والمجتمع المدني
كتب- أحمد علي:
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إنه منذ ظهور فيروس كورونا في مصر تعمل الوزارات معا في إطار الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لتظهر أنها يدًا واحدة في مواجهة المخاطر التي تهدد حياة المصريين.
وأوضح أننا شهدنا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة، وتدشين حملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية، وفقًا لأعلى المعايير.
وأشاد النائب بدور وزارة التضامن في دعم الأسر الاولى بالرعاية، خاصة المتضررة من أثار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى دخول أسر جديدة من الفئات الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة".
وأشار النائب إلى أهمية دور المجتمع المدني خلال أزمة كورونا، وذلك من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والطبية والاجتماعية، وكذا تقديم التجهيزات الخاصة بالتطهير وإمكانات الإسعافات الأولية، مع توفير المتطوعين المدربين للمساعدة في أعمال الرعاية في مناطق الحجر الصحي، والمشاركة في جمع التبرعات المادية والعينية، والإشراف على إقامة الدورات التدريبية للمتطوعين عبر البوابات الإلكترونية، التي حددتها WHO منظمة الصحة العالمية ، كما تشارك منظمات المجتمع المدني في توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره.
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