منخفض جوي ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الفترة الحالية يشهد استقرارا على أغلب المناطق، وأن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة أمر طبيعي لمثل هذا الوقت من العام.

وأضاف شاهين اليوم لمصراوي، نشهد اليوم السبت ولمدة 48 ساعة مقبلة انخفاضا في درجات الحرارة حيث تسجل على القاهرة 29 درجة بعد أن وصلت لـ34 درجة في الأيام السابقة، لافتًا إلى أن التغير في درجات الحرارة نتيجة تغير الكتل الهواية ووجود منخفض جوي نتعرض له، حيث نتأثر اليوم وغدا بكتل هوائية قادمة من غرب البلاد، تزيد من إحساسنا بوجود نشاط للرياح.

وأشار شاهين، إلى أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تصل لـ23 درجة وشمال وجنوب الصعيد من 30 حتى 36 درجة.

وأوضح أن أبرز الظواهر التي سنتعرض لها خلال الفترة الحالية تتمثل في وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوة البحري والسواحل الشمالية تعيق الرؤية أحيانا على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، بجانب وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب السيناء.

وتابع: "توجد فرص قليلة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والشرقية، تكون خفيفة ومتفرقة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية".

وأكد أن حالة الطقس تتغير خلال الساعات الليل حيث تكون أكثر برودة؛ نتيجة تراجع درجات الحرارة الصغري، حيث يصل الفرق بين درجات الحرارة الصغرى والكبري لأكثر من 12 إلى 13 درجة، كما تتواجد نسمات من الهواء تشعرنا بالبرودة.