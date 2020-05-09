شيخ الأزهر ينعى أستاذا بكلية أصول الدين: مؤلفاته ستظل نهرا للطلاب

كتب - محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد الأنور حامد عيسى، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة.

وقال شيخ الأزهر في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، السبت، "نحتسب عند الله بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم الجليل والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد الأنور حامد عيسى، أحد كبار أساتذة العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة".

وقال شيخ الأزهر، إن الدكتور محمد الأنور أثرى المكتبة الأزهرية والإسلامية بالكثير من المؤلفات في العقيدة والأديان والفكر الإسلامي، وستظل كتبه ومؤلفاته نهرًا يرتوي منه طلاب العلوم الشرعية، فاللهم اجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة.

وتابع شيخ الأزهر:" أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله".