الحكومة تكشف حقيقة رفض استلام مشروعات البحث الورقية
كتب- محمد غايات:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد برفض استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل في صورة ورقية.
وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
وشددت الوزارة، على أنه يتم تسليم المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب إما ورقيا للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، و لك تيسيرًأ على الطلاب وأولياء الأمور.
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