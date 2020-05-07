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غدًا.. 11رحلة استثنائية لإعادة العالقين من أمريكا وتركيا والسعودية والكويت

10:11 م الخميس 07 مايو 2020
غدًا.. 11رحلة استثنائية لإعادة العالقين من أمريكا وتركيا والسعودية والكويت

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير وزارة الطيران المدني، غدا الجمعة 11 رحلة جوية استثنائية إلى واشنطن وإسطنبول وجدة والرياض والكويت ودبي وناجامينا وعنتيبي وكيجالي والسودان، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران سوف تسير 8 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى العاصمة واشنطن وجدة وإسطنبول ودبي والكويت والرياض، بينما تسير شركة إيركايرو 3 رحلات 2 إلى الكويت وواحدة إلى كيجالي والخرطوم وعنتيبي، وتنقسم العودة إلى مطاري القاهرة ومرسى علم، لإعادة المصريين العالقين هناك.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

أمريكا تركيا السعودية الكويت وزارة الطيران المدني

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