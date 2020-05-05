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منها وقف مشروعات الإسكان الاجتماعي.. برلمانيون يطالبون بخفض عجز الموازنة

07:58 م الثلاثاء 05 مايو 2020
منها وقف مشروعات الإسكان الاجتماعي.. برلمانيون يطالبون بخفض عجز الموازنة

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أبدى عددًا من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقترحات لخفض العجز الذي تواجهه الموازنة العامة الجديدة للعام المالي٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

كانت البداية مع مطالبة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة البرلمانية، بضرورة تقليل الإنفاق واستخدام الخدمات الإلكترونية.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل، بضبط موازنة وزارة الصحة، خاصة أنه هناك أرقام حول عدد من الأمراض غير مفهمومة منها تخصيص 110 ملايين جنيه لمواجهة مرض البلهارسيا.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "وزارة الصحة كانوا بيتعبوني وكنت بناقش معهم الموازنة رقم رقم".

واشار الوزير، إلى أنه فيما يتعلق بوجود عدد من الإدارات المختلفة المدرجة ضمن موازنة الصحة، إنه يؤيد نظرية النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة، بأننا نستطيع تقليل الإنفاق إلى 20%، وأن نستغل التكنولوجيا فى إعادة هيكلة تلك القطاعات.

فيما اقترحت النائبة سهير الحادي عضو مجلس النواب، إلغاء الموازنة المخصصة للإسكان الاجتماعي هذا العام. قائلة: "هذا العام استثنائي ونحتاج إلى تدبير النفقات في ضوء المبالغ المالية المتاحة، ولا داعي إلى تخصيص موازنة للإسكان الاجتماعي والاستفادة منها لسد أوجه العجز بالموازنة".

مجلس النواب مشروعات الإسكان الاجتماعي وزارة المالية الموازنة العامة

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