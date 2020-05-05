نائب نقيب القراء يكشف عن موعد تشييع جثمان وعزاء الشيخ الطبلاوي

كتب - محمود مصطفى:

توفي منذ قليل، القارئ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقاريء المصرية، في تصريح لمصراوي، إنه سيتم تشييع جثمان الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالبساتين، بعد قليل، ويقتصر الأمر على أسرته فقط، ولن هناك عزاء، بسبب الظروف الحالية.