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نائب نقيب القراء يكشف عن موعد تشييع جثمان وعزاء الشيخ الطبلاوي

08:03 م الثلاثاء 05 مايو 2020
نائب نقيب القراء يكشف عن موعد تشييع جثمان وعزاء الشيخ الطبلاوي

القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوى

كتب - محمود مصطفى:

توفي منذ قليل، القارئ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقاريء المصرية، في تصريح لمصراوي، إنه سيتم تشييع جثمان الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالبساتين، بعد قليل، ويقتصر الأمر على أسرته فقط، ولن هناك عزاء، بسبب الظروف الحالية.

محمد محمود الطبلاوي البساتين مقابر الأسرة بالبساتين

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  • عاجل:وفاة القارئ محمد محمود الطبلاوي عن عمر ناهز الـ86 عاما