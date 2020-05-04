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القومي للمرأة يرحب بدعوة "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" للصلاة من أجل الإنسانية

10:09 م الإثنين 04 مايو 2020
القومي للمرأة يرحب بدعوة "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" للصلاة من أجل الإنسانية

أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا

كتبت- نور العمروسي:


يعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ترحيبه وتلبيته للدعوة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن البشرية، يوم الخميس 14 مايو الجاري.

وأثنت مرسي على الدعوة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الإنسانية، مشيرة إلى أن المحنة التي تواجهه البشرية في الوقت الراهن، فرصة مناسبة للتكاتف والاتحاد جميعًا يدًا بيد من أجل عبور هذه الأزمة بسلام.

مشيرة إلى أن ما يمر به العالم حاليًا هي ظروف استثنائية وامتحان عظيم من الله، وأيضًا دعوة للبشر من جميع الأديان على وجه الكرة الأرضية، للجوء إلى الله عز وجل والتضرع والدعاء له، لرفع هذا البلاء الذي كان له أبلغ الأثر علينا وعلى جميع جوانب الحياة.

وأثنت مرسي على استجابة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للدعوة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاة من أجل الإنسانية يوم 14 مايو الجاري.

أحمد الطيب البابا فرنسيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي فيروس كورونا

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