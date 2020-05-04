المفتي يشيد ببطولات الجيش والشرطة: الشعب ينظر لها باعتزاز

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بالبطولات والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته، ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان والاستقرار.

وأشاد مفتي الجمهورية فى بيانه اليوم الاثنين، بعمليات المداهمات الواسعة التي شنها أبطال القوات المسلحة والشرطة لتطهير أرض الوطن من دنس الإرهابيين وجماعاتهم الضالة.

ونعى مفتي الجمهورية شهداء الوطن الذين استشهدوا خلال عمليات المداهمات، بعد أن نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ودعا مفتي الجمهورية، جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

وقال المفتي: إن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار الإرهاب وعصاباته وفلوله؛ من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار .

وأشاد مفتى الجمهورية بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب فيكل مكان.

ودعا المفتي إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصرنا الغالية.

وشدد مفتي الجمهورية على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض، لأنهم يتصدَّون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.