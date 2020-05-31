لبحث مطالبهم وإجراءات حمايتهم.. وزيرة الصحة تلتقي نقيب الأطباء
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت نقابة الأطباء، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تلتقي حاليا الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء؛ لبحث عدد من القضايا المتعلقة بعمل الأطباء وإجراءات حمايتهم.
ولم تذكر نقابة الأطباء في بيانها المقتضب، اليوم الأحد، مزيدا من التفاصيل بشأن اللقاء.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى نقيب الأطباء الخميس الماضي، وعرض عليه النقيب مجموعة من المشاكل منها تأخير تكليف شباب الأطباء دفعة مارس، وإجراءات حماية الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
23449
عدد المصابين
-
5693
عدد المتعافين
-
913
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6148851
عدد المصابين
-
2727832
عدد المتعافين
-
370479
عدد الوفيات
إعلان