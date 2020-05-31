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لبحث مطالبهم وإجراءات حمايتهم.. وزيرة الصحة تلتقي نقيب الأطباء

10:20 ص الأحد 31 مايو 2020
لبحث مطالبهم وإجراءات حمايتهم.. وزيرة الصحة تلتقي نقيب الأطباء

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تلتقي حاليا الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء؛ لبحث عدد من القضايا المتعلقة بعمل الأطباء وإجراءات حمايتهم.

ولم تذكر نقابة الأطباء في بيانها المقتضب، اليوم الأحد، مزيدا من التفاصيل بشأن اللقاء.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى نقيب الأطباء الخميس الماضي، وعرض عليه النقيب مجموعة من المشاكل منها تأخير تكليف شباب الأطباء دفعة مارس، وإجراءات حماية الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

هالة زايد نقابة الأطباء حسين خيري

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