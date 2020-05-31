كورونا في 24 ساعة| اقتربنا من 24 ألف إصابة وبيان من الحكومة بشأن إجراءات الفتح التدريجي

تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما اتخذته الحكومة من قرارات الفتح التدريجي في ظل ارتفاع حالات الإصابات؛ لتتجاوز ألف حالة يوميًّا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

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