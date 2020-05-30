​بعد الإلزام بارتدائها.. برلماني يطالب بزيادة خطوط إنتاج الكمامات

(مصراوي):

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، اليوم السبت، إن توفير خطوط إنتاج كافية لتتحمل ضغوطات الفترة المقبلة على إنتاج الكمامات الطبية ضروري في ظل الطلب الكثيف عليها؛ خصوصًا مع إعلان رئيس الوزراء الإلزام بارتدائها بعد 30 مايو، وتنفيذ عقوبات على عدم ارتدائها.

وأضاف متولي: "أننا بحاجة إلى فرض رقابة مشددة على سوق إنتاج الكمامات الطبية خلال الفترة المقبلة؛ لضمان عدم وجود أي تلاعب بالإنتاج أو أسعار التوريد، ولسد احتياجات السوق من الكمامات الطبية، وحتى لا نلجأ إلى الاستيراد أو المساعدات من الدول الأخرى".

وطالب النائب بوضع حد لجشع تجار الخام وبعض السماسرة، موضحًا أن تحول خطوط إنتاج بعض المصانع لإنتاج الكمامات القماش هي خطوة مهمة؛ لتوفيرالكم الكافي من الكمامات، إلا أن الأمر يلزمه التأكد من فاعلية هذه الكمامات في مواجهة فيروس كورونا، منوهًا بأن التحدي ليس في توفير الكم الكافي من الكمامات فقط؛ ولكن في فاعلية هذه الكمامات وصلاحيتها للاستخدام والقضاء على الكمامات المغشوشة.