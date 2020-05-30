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"الوفد" يوفر سيارة لبيع الكمامات والكحول بأسعار مخفضة

09:06 م السبت 30 مايو 2020
"الوفد" يوفر سيارة لبيع الكمامات والكحول بأسعار مخفضة

المستشار بهاء الدين أبو شقة

(مصراوي):

أعلن حزب الوفد، توفير سيارة لبيع المستلزمات الوقائية الطبية للتصدي لفيروس كورونا المستجد بمنطقة الدقي، تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بدعم جهود الدولة المصرية في مساندة المواطنين المتضررين من تداعيات فيروس "كورونا القاتل"، بالتنسيق مع النائب الوفدي سعد بدير مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المجالس البرلمانية وسكرتير عام الوفد بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك عقب حصول العاملون في جريدة وحزب الوفد، على الكمامات والكحول والهاند جيل بعد أن توفيرها بأسعار مخفضة في متناول الجميع.

بهاء الدين أبو شقة المستلزمات الطبية حزب الوفد فيروس كورونا كوفيد 19

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